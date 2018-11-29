На Украину надвигаются лютые морозы

Погода в Украине портится. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшие дни по стране существенно похолодает, пойдет снег.

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие пару дней вплоть до первых дней зимы по Украине будет падать температура.

Днем по стране ожидается 4-8 мороза. Немного теплее будет на востоке – до нуля градусов, на юге до 2 тепла, а в Крыму – до 7 тепла.

Ночью же на юге ожидается до 4-8 мороза, по стране будет до минус 7-11, а на западе морозы ударят до 14-18 градусов.

Также по Украине, за исключением западных областей, ожидаются осадки – пойдет снег.

Холодно будет в Киеве: днем до 5-7 мороза, а ночью до минус 10-12. Ожидается снег.

Как писала «Фраза», Карпаты основательно занесло снегом.

Накануне из-за снегопада в Киеве произошло более сотни ДТП.