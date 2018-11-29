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Как оказалось, военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября

Как оказалось, военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября

Введение военного положения в некоторых регионах Украины «слегка» затянулось. Как выяснили журналисты «Фразы», «исторические» нормативно-правовые акты были опубликованы только через три дня после принятия.

Как сообщает редакция газеты «Урядовий кур’єр», в понедельник, 26 ноября, в 223-м номере газеты был опубликован «неправильный» Указ президента Украины № 390/2018, согласно которому предусматривается введение военного положения на всей территории Украины и сроком на 60 суток.

Как известно, Верховная Рада Украины отказалась утверждать этот Указ, в результате чего Петр Порошенко подписал два новых Указа: № 392/2018 и № 393/2018.

Как пишет редакция, в среду, 27 ноября, в 224-м номере «Урядового кур’єра» был опубликован Указ № 392/2018, которым вводится в действие «обновленное» решение СНБО (сокращение срока военного положения до 30 суток).

Вместе с тем, «правильный» Указ президента Украины № 393/2018, который и утверждала Верховная Рада, а так же принятый Закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного состояния в Украине» № 9338 ‒ были опубликованы в среду, 28 ноября, в 226-м (6981) номере газеты «Голос Украины».

С этого момента в отдельных областях Украины и начал действовать режим военного положения.

Как писала «Фраза», Верховная Рада отказалась вводить военное положение на всей территории Украины.

Позднее Петр Порошенко рассказал, зачем был устроен конфликт в Керченском проливе.

Тэги: Украина, общество, закон, конфликт, указ, Керченский пролив, военное положение, Порошенко, новости Украины

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