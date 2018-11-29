23 депутата потребовали открыть уголовное дело в связи с давлением на УПЦ

23 народных депутата обратились в МВД Украины с заявлением о совершении должностными лицами ряда преступлений против религиозных прав и свобод граждан Украины и священнослужителей УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на ФБ-странице депутата Андрея Деркача.

Заявление в МВД подписали 23 народных депутата, в частности Андрей Деркач, Юрий Бойко, Егений Мураев, Нестор Шуфрич, Александр Вилкул и другие.

Авторы документа отмечают, что действия ряда должностных лиц подпадают под ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений), а также ст. 356 (Самоуправство) и 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Авторы заявления отмечают, что вмешательство власти в церковные дела является подтверждением свертывания демократии в Украине: «Одним из фактов этого являются силовые попытки власти провести так называемый Объединительный собор епископов, участниками которого должны быть представители Церкви и государственные деятели... Это не первая попытка вмешательства власти в дела церкви: руководители государства уже пытались принудительно собрать Епископат Украинской православной церкви в здании бывшего музея Ленина».

Беспокойство депутатов вызывает и деятельность правоохранительных органов: «К сожалению, сегодня колокола в церквях звонят реже, чем представители СБУ и губернаторы звонят епископам Украинской православной церкви, требуя от них действовать по указанию».

Приводятся также примеры давления:

— Оперативные подразделения и агентура Службы безопасности Украины осуществляет незаконные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по архиереям Украинской Православной Церкви;

— Происходят силовые вторжения в помещения Епархиальных управлений для осуществления непосредственного давления на епископов Украинской Православной Церкви;

— Организуются пикеты «активистов по вызову» у сооружений, принадлежащих Украинской Православной Церкви;

— Представители СБУ и главы ОГА их уполномоченные лица прибегают к угрозам — так называемым «мотивирующим собеседованиям» с представителями Церкви;

— Представители Администрации Президента привлекаются для организации незаконного сбора персональных данных с различных закрытых баз данных государственных органов власти (как например, базы Государственной пограничной службы Украины);

— Разжигание религиозной вражды и ненависти проходит с привлечением парамилитарных формирований, которые являются силовым продолжением спецслужб Украины и действуют незаконно.

В заявлении в адрес МВД народные депутаты потребовали не позднее 24 часов, после представления данного заявления о совершенном уголовном правонарушении, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование с целью установления объективных обстоятельств дела и привлечения виновных к уголовной ответственности. Также депутаты требуют сообщить им о результатах рассмотрения заявления об уголовном правонарушении в установленные законом сроки.

Как ранее сообщалось, за пикетами епархиальных зданий УПЦ стоят люди Порошенко, радикалы, раскольники и униаты.

Напомним, власть Украины возрождает советские методы борьбы с православной церковью.

Ранее сообщалось, что цель украинской власти — уничтожение монашества на западной Украине. Об этом говорится в Заявлении братии Почаевской лавры.

Напомним также, что атака на Почаевскую Лавру — звено в цепи полного окатоличивания Украины.

Как ранее сообщалось, популистка Тимошенко угрожает верующим, которые не признают каноничность поместной церкви.

Напомним, власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви.

Как ранее сообщалось, власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам детей.

Напомним, власти Житомира решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить.

Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.

Ранее сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.