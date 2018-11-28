Порошенко рассказал, зачем был устроен конфликт в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко поведал общественности об истинных целях инцидента в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», Российская Федерация намеревалась «пошатнуть» процесс предоставления автокефалии украинской православной церкви и международной финансовой помощи.

Как передает «Корреспондент», во время встречи с населением Чернигова, Петр Порошенко затронул тему конфликта между ВМС Украины и России в Керченском проливе. По словам президента Украины, его «коллега» Владимир Путин пошел на силовую операцию именно сейчас для того, «чтобы не было Томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст».

Кроме того, глава государства считает, что второй целью России было перекрытие международной финансовой помощи Украине.

«Якобы средств стране, которая не воюет, не дадут. Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал: это же не мы воюем. Мы выполняем свой святой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим», ‒ рассказал Петр Порошенко.

Как писала «Фраза», Порошенко звонил Путину сразу после «исчерпания» конфликта в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что президент Украины предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы.