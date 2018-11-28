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В Киево-Печерской лавре должностные безбожники описывают имущество

В Киево-Печерской лавре должностные безбожники описывают имущество

28 ноября, в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили монахи лавры.

Вести пишут, что по словам монахов, сегодня около 18:00 на территорию монастыря зашли «должностные лица», которые заявили, что имеют распоряжение от Минкульта на проведение описи. Эти «люди буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей. Это неуважение к святыням и верующим. Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам из-за того, что в Ближних пещерах сейчас происходит опись», — рассказали монахи.

Издание отмечает, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в управлении Минкульта СССР Украины.

Ближние пещеры, или Антониевы пещеры, — комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. В Ближних пещерах покоятся мощи 79 святых, среди которых Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий, также как и останки эпического героя Ильи Муромца.

Ранее сообщалось, что 28 ноября Кабинет министров Украины постановил передать православную монашескую святыню — Почаевскую лавру — в состав историко-архитектурного Кременец-Почаевского заповедника.

Напомним, ранее Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Также ранее сообщалось, что цель украинской власти — уничтожение монашества на западной Украине. Об этом говорится в Заявлении братии Почаевской лавры.

Напомним также, что атака на Почаевскую Лавру — звено в цепи полного окатоличивания Украины.

Тэги: Киев, общество, Киево-Печерская Лавра, Почаевская Лавра, новости православия, новости Украины

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