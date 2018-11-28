Кабмин в очередной раз «потоптался» по православной святыне - Почаевской лавре

28 ноября Кабинет министров СССР Украины постановил передать православную монашескую святыню — Почаевскую лавру — в состав историко-архитектурного Кременец-Почаевского заповедника. Как выяснили журналисты «Фразы», Кабмин отменил распоряжение № 438 от 17 июля 2003 года «Об исключении из состава Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры».

Согласно документу 2003 года из состава заповедника исключили: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус, сообщает СПЖ.

Между тем, наместник обители митрополит Почаевский Владимир рассказал, что Свято-Успенская Почаевская лавра живет по установленному порядку, никаких провокаций и нападений на нее до сих пор не происходило. «Владыка Наместник и братия Почаевской лавры искренне благодарит всех за заботу и волнение, и сообщаем, что попыток захвата лавры до сих пор не происходило. Сейчас в обители и вокруг нее все спокойно. Насельники лавры живут по установленному порядку, совершаются уставные богослужения. Двери лавры открыты для всех желающих помолиться и поклониться святыням», — отметил митрополит Владимир. Иерарх призвал верующих «не верить слухам и не распространять непроверенную информацию» о ситуации в обители. «Достоверная информация подается на официальном сайте Почаевской лавры», — подчеркнул митрополит Владимир.

В свою очередь глава Информационно-просветительского отдела архиепископ Нежинский и Прилукский Климент отметил, что последние решения властей Украины в отношении Почаевской лавры могут стать самой негативной страницей в церковно-государственных отношениях.

«Почаевская лавра на протяжении своей многовековой истории никогда не была музеем, в монастыре всегда жили монахи, и даже при советской власти гонителям не удалось выгнать и выселить монахов и забрать это здание, — отметил владыка Климент. — Поэтому какие-то новые попытки и угрозы для существования монастыря вызывают крайнее недоумение». Климент надеется, что подобного «беззакония» не случится, т.к. «это будет самая негативная страница в церковно-государственных отношениях».

Но «в контексте всего, что сегодня происходит в стране, и в контексте того давления, которое оказывается на священнослужителей, на епископов, на наших верующих, можно ожидать любых развязок этой ситуации», — добавил архиепископ.

По словам владыки, «сложившаяся ситуация требует юридической оценки факта вмешательства государства в дела Церкви».

Как сообщалось ранее, цель украинской власти — уничтожение монашества на западной Украине. Об этом говорится в Заявлении братии Почаевской лавры.

Напомним, ранее Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Напомним также, что атака на Почаевскую Лавру — звено в цепи полного окатоличивания Украины.