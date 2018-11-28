Чтоб не расслаблялись: «под шумок» военного положения в Киеве решили повысить коммунальные тарифы

На фоне введения военного положения в некоторых регионах Украины, киевлянам подготовили очередной «сюрприз» в виде увеличения стоимости коммунальных услуг. Как выяснили журналисты «Фразы», тариф на вывоз мусора будет существенно повышен.

Как передает портал «fi.новости», стоимость услуг КП «Киевкоммунсервис» по вывозу твердых бытовых отходов планируется повысить сразу на 27%.

Отмечается, что коммунальное предприятие вынуждено пойти на такой шаг, поскольку в 2019 году повышается размер минимальной заработной платы (до 4173 гривен). В связи с этим, компании предстоит увеличить фонд оплаты труда.

Сообщается, что платить по новому тарифу жители украинской столицы начнут сразу после утверждения документа и его публикации в СМИ.

Как писала «Фраза», в Киеве подняли тариф на отопление. Да так, что мало не покажется даже «святошам».

Ранее украинцев предупредили о существенном подорожании электричества.