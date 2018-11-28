Главные новости за 28 ноября 2018 года

Порошенко призвал корабли НАТО зайти в Черное и Азовское моря. Президент Украины Петр Порошенко хочет, чтобы военные корабли НАТО зашли в Черное и Азовское моря. Петр Порошенко сказал, что «может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть именно страны НАТО, чтобы больше не позволять России действовать агрессивно».

Обвал курса гривны продолжается. После введения в десяти областях страны военного положения уже второй день продолжается существенное падение курса гривны. Котировки национальной валюты вновь снизил Национальный банк Украины. Так, на среду, 28 ноября, регулятор решил еще больше обрушить курс гривны. По отношению к доллару национальная валюта подешевела на 21 копейку до 28,1053 гривны, а евро подорожал почти на 14 копеек до 31,8377 гривен.

Во Львове за одну ночь подожгли сразу два отделения российского банка. В ночь на среду, 28 ноября, неизвестные подожгли два отделения «Альфа-банка» во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, информация о пожарах в отделениях по ул. Политехнической и ул. Чорновола поступила спасателям в 3:00 и 3:30 часа соответственно. К 4 утрам оба пожара были ликвидированы.

Жители приграничных районов начали получать фейковые смски «в связи с мобилизацией». Жителям одного из районов Сумской области, который находится на границе с Российской Федерацией начали приходить фейковые СМС-сообщения от имени Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, как сообщается, в смсках их получателям предлагается прибыть в ближайшие воинские части «в связи с мобилизацией».

В администрации Порошенко открестились от известной президентской рекламы. В администрации президента Украины открестились от известных бордов с рекламой Петра Порошенко. Об этом заявили у главы государства. Как говорится в официальном ответе администрации президента Украины на запрос журналистов, они не имеют отношения к рекламе, которая давно появилась на улицах по всей стране.

Одним из подозреваемых в нападении на Андреевскую церковь оказался добропорядочный киевлянин. Полиция сообщила о задержании одного из подозреваемых в попытке поджечь Андреевскую церковь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. В частности, как сообщается, задержанному 32 года, он живет в столице. 27 ноября по согласованию с прокуратурой следователи полиции объявили ему о подозрении в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Корь в Украине: страна приближается к страшному антирекорду. В Украине за последнюю подотчетную неделю заболели корью 2 138 человек. Таким образом, всего с начала года заразились 42090 людей. В Минздраве говорят, что «чаще всего корью болеют дети в возрасте пяти-девяти лет, которые не получили вторую дозу вакцины от кори, паротита и краснухи вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни».

Украинцы понемногу разучиваются читать книги. Каждый третий украинец не прочитал за год ни одной книги. Таковы результаты всеукраинского исследования «Ukrainian Reading Publishing Data 2018», проведенного Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова по заказу культурно-издательского проекта «Читомо», цифрового издательства GUTENBERGZ и при поддержке Украинского культурного фонда. Треть опрошенных украинцев прочитали за год от 1 до 5 книг, 14% — от 6 до 10 книг, 6% — от 10 до 25 книг, 4% — от 25 до 50 книг, и только 2% — более 50 книг.

Усик станцевал для уставшего Ломаченко. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик станцевал перед обладателем пояса WBA в легком весе Василием Ломаченко. Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook сам Усик. На видео видно, как тяжеловес демонстрирует свои танцевальные навыки в то время, как Ломаченко лежит на настиле после тренировки в спортивном зале в Калифорнии.

Трамп серьезно разгневался на Путина после конфликта в Керченском проливе. После атаки российских кораблей на украинские судна в Керченском проливе президент США Дональд Трамп всерьез разгневался на своего кремлевского коллегу. Американский лидер уже подумывает об отмене встречи с Владимиром Путиным. Как известно, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина планируется на полях саммите G20 в Аргентине, который пройдет там 30 ноября – 1 декабря.

Жертвами взрыва возле химзавода в Китае стали десятки людей: жуткое видео. На севере Китая в городе Чжанцзякоу возле местного химзавода прогремел взрыв. Его жертвами стали как минимум 22 человек, десятки людей были госпитализированы. Власти города говорят, что ЧП произошло в ночь на среду (вечер по Киеву). Как отмечается, тут сгорели 38 грузовых машин и дюжина легковых авто.

Вслед за Новой Зеландией массовую гибель дельфинов зафиксировали у берегов Австралии. У берегов Австралии произошло ЧП. Тут в Национальном парке Кроаджинголонг (штат Виктория) погибли 27 черных дельфинов и один горбатый кит. По данным местных СМИ, это может привести к активизации здешних акул, из-за чего местные пляжи на побережье временно считаются опасными – купаться тут запрещено.

Норвежская компания нашла удивительное топливо для своих лайнеров. Норвежский круизный оператор Hurtigruten решил использовать на своих лайнерах биогаз из отходов рыбной промышленности. К 2021 году компания планирует перевести по крайней мере 6 из 17 своих кораблей на использование биогаза. Развитие рыбной промышленности в Норвегии привело к смешиванию останков рыбы с другими органическими отходами для производства топлива. Таким образом, норвежская компания может стать первой, внедрившей биогаз в качестве топлива для кораблей.

Никита Михалков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности. Известный российский режиссер и актер Никита Михалков рассказал о своей сексуальной ориентации. Отвечая на вопросы, Никита Михалков заявил, что он – не гей. Впрочем, по его словам, многим слухи о гомосексуальной ориентации очень выгодны: «Выгода во всем. Я абсолютно этому не сопротивляюсь».