В Днепре неизвестным удалось бомбануть банкомат в буквальном смысле этого слова

Сегодня около 3 часов ночи в Днепре на бульваре Славы неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» и завладели деньгами. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, как сообщается, подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные преступники совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, в котором он находился.

В результате взрыва банкомат был разрушен. Злоумышленникам удалось завладеть деньгами и скрыться.

Банк объявил вознаграждение в 50 тыс. грн за поимку подрывников.

Как сообщала «Фраза», 17 ноября в Ирпене Киевской области Киевской области было совершено нападение на инкассаторский автомобиль «ПриватБанка». В результате нападения водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения, а злоумышленники завладели 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов.

На следующий день правоохранители задержали одного из грабителей. Известно, что он родом из Житомирской области и уже отсидел 15 лет за аналогичные преступления. В частности, 10 лет он получил за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб побоев.