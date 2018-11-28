«Карта Мечты» поможет улучшить психическое здоровье украинского общества

По данным Всемирной Организации Здоровья Украина занимает первое месте в Европе по количеству страдающих от депрессии людей. Как выяснили журналисты «Фразы», депрессия — вторая по масштабу причина возникновения не смертельных болезней.

Недавно ООН опубликовал Всемирный Доклад о Счастье. В нем был составлен рейтинг стран по таким показателям, как уровень дохода, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода, отношение к коррупции и щедрость. Украина заняла 138-ую строчку из возможных 156. Хуже, чем в Украине, чувствуют себя люди в Афганистане, Зимбабве, Сирии или на Мадагаскаре.

На данный момент, в Украине крайне мало внимания уделяется психическому здоровью общества. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Существуют целые организации, которые пытаются обратить внимание населения на сложившиеся вокруг него условия. Социальная акция «Карта Мечты» ежегодно напоминает людям о необходимости мечтать, визуализировать свои желания, держать их перед глазами. Происходит это в очень простой и доступной форме: участники акции клеят на ватман изображения своих желаний и соединяют это в одну большую «Карту Мечты». Мероприятия подобного рода в ненавязчивой форме улучшают психическое здоровье общества.