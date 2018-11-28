Во Львове за одну ночь подожгли сразу два отделения российского банка

В ночь на среду, 28 ноября, неизвестные подожгли два отделения «Альфа-банка» во Львове. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, информация о пожарах в отделениях по ул. Политехнической и ул. Чорновола поступила спасателям в 3:00 и 3:30 часа соответственно. К 4 утрам оба пожара были ликвидированы.

В результате происшествий никто не пострадал. Огнем повреждены окно, кондиционер и две видеокамеры одного отделения, а также окно, стены и потолок другого.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Львовской области, причиной пожаров стали поджоги. Открыты уголовные дела. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», 30 января 2017 года в Киеве активисты Национального корпуса «Азов» заблокировали отделение «Сбербанка России» и других российских банковских учреждений.