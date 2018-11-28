Ветеранов подсчитают и разработают для них мобильные приложения

После создания Единого государственного реестра ветеранов будет разработана онлайн-платформа, которая объединит все доступные для ветеранов сервисы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз рассказала на заседании Кабинета Министров в среду, представляя свое ведомство, сообщает информационный телеканал «Прямой».

«Мы планируем после создания Единого государственного реестра ветеранов создать онлайн-платформу Е-ветеран, которая имеет возможность объединить в себе сервисы и мобильные приложения, которыми смогут пользоваться ветераны в режиме онлайн», – цитирует Фриз телеканал «Прямой».

«Система «Е-ветеран» будет проектной. Я надеюсь не на государственное финансирование, а на поддержку наших международных партнеров и доноров. Эта система будет базироваться на госреестре, иметь отдельный онлайн-кабинет для каждого ветерана, отдельные мобильные приложения, отдельные сервисные услуги, онлайн-консультации, контактный центр», – пояснила Фриз.

Она также добавила, что штатная численность министерства будет насчитывать 325 человек, из которых 200 будет работать в центральном аппарате, а 125 будут работать в регионах.

«Территориальные органы будут работать на базе так называемых «Ветерано-хабов», который будут созданы при поддержке всеукраинских организаций, которые имеют авторитет в областях и содействуют сотрудничеству министерства и территориальных органов на местах», – цитирует Фриз телеканал «Прямой».