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В США от страшной болезни умер создатель одного из самых популярных малобюджетных мультсериалов

В США от страшной болезни умер создатель одного из самых популярных малобюджетных мультсериалов

В США на 58 году жизни умер создатель известного мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, который диагностировали у аниматора в марте 2017 года.

Как сообщает ВВС, соболезнования в связи со смертью Хилленберга уже выразила кинокомпании Nickelodeon, которая занималась производством и трансляцией мультсериала. «Он был близким другом и давним творческим партнером нас всех в Nickelodeon. Он придавал сериалу „Губка Боб“ присущие ему юмор и невинность. Его оригинальные персонажи надолго останутся с нами как напоминание о ценностях оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения», — говорится в заявлении компании.

По данным издания, на создание сериала о созданиях, которые живут на морском дне Хилленберга сподвигло образование. Он был преподавателем морской биологии в Морском институте (ныне Институт океана в Дана-Пойнт) в Калифорнии и в какой-то момент решил для наглядности излагаемого материала иллюстрировать лекции собственными рисунками. Так появился Губка Боб и его друзья. Отметим, что первоначально он был похож на морскую губку и лишь при разработке мультфильма его создатель решил превратить его в бытовую губку, сочтя, что так забавнее.

Непосредственно анимацией он начал заниматься в 1987 году. В 1993 был приглашен на телевидение в качестве режиссера и сценариста шоу «Новая жизнь Рокко» на Nickelodeon.

Первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. Вскоре он стал первым малобюджетным мультсериалом канала Nickelodeon, которому удалось добиться настолько высокой популярности. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено более чем на 60 языков. Губка Боб стал первым в истории персонажем мультфильма, выставленным в музее мадам Тюссо.

Боковой или латеральный амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига — редкое медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

Как сообщала «Фраза», 12 ноября 2018 года в США умер создатель всемирно известных комиксов, бывший президент Marvel, писатель и продюсер Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли.

Тэги: США, смерть, культура, мультфильм, Стивен Хилленберг

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