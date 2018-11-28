Корь в Украине: страна приближается к страшному антирекорду

В Украине за последнюю подотчетную неделю заболели корью 2 138 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, всего с начала года заразились 42 090 людей.

В Минздраве говорят, что «чаще всего корью болеют дети в возрасте пяти-девяти лет, которые не получили вторую дозу вакцины от кори, паротита и краснухи вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни».

Напомним, что антирекорд 2006 года составлял 42 724 больных. Таким образом, учитывая динамику, уже на следующей неделе он будет побит.

Как писала «Фраза», в Мукачево от кори умер ребенок — родители обвиняют врачей.