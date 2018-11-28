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Украинцы понемногу разучиваются читать книги

Украинцы понемногу разучиваются читать книги

Каждый третий украинец не прочитал за год ни одной книги. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы результаты всеукраинского исследования «Ukrainian Reading Publishing Data 2018», проведенного Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова по заказу культурно-издательского проекта «Читомо», цифрового издательства GUTENBERGZ и при поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», треть опрошенных украинцев прочитали за год от 1 до 5 книг, 14% — от 6 до 10 книг, 6% — от 10 до 25 книг, 4% — от 25 до 50 книг, и только 2% — более 50 книг.

По мнению исследователей, такие результаты связаны с тем, что украинцы крайне редко проводят свободное время читая книги. В то время как телевизор ежедневно включают почти 60% опрошенных. Далее в рейтинге способов проведения досуга следует чтение средств массовой информации, соцсетей и радио. Книги же в этом списке занимают лишь 5 место.

По результатам исследования также стало известно, что чем украинец моложе, образованнее и богаче, тем больше читает. Женщины читают чаще, чем мужчины (по крайней мере несколько раз в неделю — 33% и 21% соответственно). Также женщины чаще, чем мужчины, выбирают печатные книги украинских издательств.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 2015 год количество украинцев, которые не представляют свою жизнь без чтения книг, уменьшилось на 5%. При этом речь шла о более старших возрастных группах. Среди молодежи наоборот наблюдался рост.

Тэги: книга, культура, социологический опрос, чтение, новости Украины

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