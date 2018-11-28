Обвал курса гривны продолжается

После введения в десяти областях страны военного положения уже второй день продолжается существенное падение курса гривны. Как выяснили журналисты «Фразы», котировки национальной валюты вновь снизил Национальный банк Украины.

Так, на среду, 28 ноября, регулятор решил еще больше обрушить курс гривны.

По отношению к доллару национальная валюта подешевела на 21 копейку до 28,1053 гривны, а евро подорожал почти на 14 копеек до 31,8377 гривен.

Что касается обменных пунктов, то доллар тут покупают в среднем 28,25 гривны, а продают по 28,65 гривны. Евро покупают по 32 гривны, а продают по 32,5 гривны.

Резких скачков курса пока не наблюдается.

Как писала «Фраза», после введения военного положения доллар продавали по тридцать гривен.