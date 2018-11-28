Тихий ужас: в Канаде медведь гризли разорвал женщину и ее крошечную дочь

Жуткий инцидент произошел в Канаде в одном из кемпингов у озера Эйнарсон. Как выяснили журналисты «Фразы», тут медведь гризли буквально разорвал 37-летнюю женщину и ее крошечную десятимесячную дочь.

Как сообщает CBC, зверь напал на них, когда мать вышла погулять со своей малышкой.

При этом ее муж находился в другом месте.

Когда он увидел зверя, то медведь гризли бросился на него, но мужчина успел его пристрелить.

Как писала «Фраза», в Харькове обезьяны жестоко поиздевались над работником зоопарка, пытавшимся их покормить.

Ранее на Харьковщине медведь набросился на женщину.