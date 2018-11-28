Вслед за Новой Зеландией массовую гибель дельфинов зафиксировали у берегов Австралии

У берегов Австралии произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в Национальном парке Кроаджинголонг (штат Виктория) погибли 27 черных дельфинов и один горбатый кит.

По данным местных СМИ, это может привести к активизации здешних акул, из-за чего местные пляжи на побережье временно считаются опасными – купаться тут запрещено.

Примечательно, что тела дельфинов не собираются убирать с берега – спасатели ждут, пока их унесет прилив.

Причина смерти дельфинов и кита пока не называется.

Как писала «Фраза», у берегов Новой Зеландии произошло массовое самоубийство дельфинов.

Ранее в аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу.