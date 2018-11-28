Норвежская компания нашла удивительное топливо для своих лайнеров

Норвежский круизный оператор Hurtigruten решил использовать на своих лайнерах биогаз из отходов рыбной промышленности. Как выяснили журналисты «Фразы», к 2021 году компания планирует перевести по крайней мере 6 из 17 своих кораблей на использование биогаза

Как сообщает Science Alert, развитие рыбной промышленности в Норвегии привело к смешиванию останков рыбы с другими органическими отходами для производства топлива. Таким образом, норвежская компания может стать первой, внедрившей биогаз в качестве топлива для кораблей.

Отметим, что это является частью плана Hyrtigruten к 2050 году полностью нейтрализовать углерод, по уровню выбросов которого один большой лайнер может достигать уровня миллиона автомобилей.

По словам представителя компании, первый такой корабль может быть готов уже в следующем году.

Любопытно, что данное заявление появилось на фоне скандала, разгоревшегося вокруг капитана круизного лайнера P&O, который оказался оштрафован на 100 тыс. евро, поскольку сжигал топливо, содержащее серу в количестве, превышающем европейский лимит.

Как сообщала «Фраза», в 2010 году ученые Университета Напье в Эдинбурге (Шотландия) изобрели биотопливо из отходов, получаемых при производстве виски. По мнению ученых, такое топливо может использоваться для заправки автомобилей и даже самолетов.

Спустя год американские биологи с большим успехом использовали старые номера ежедневной газеты Нового Орлеана The Times-Picayune для производства биотоплива.