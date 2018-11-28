Лига чемпионов: «Шахтер» добыл геройскую победу в Германии

Сегодня, 27 ноября, состоялись матчи пятого тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы» из Германии, донецкий «Шахтер» играл на выезде против немецкого «Хоффенхайма».

Матч первого тура между этими командами в Харькове завершился вничью 2:2, после чего дела как у одних, так и у других складывались не особо хорошо. Как результат — перед этим поединком «Хоффенхайм» с тремя очками занимал третье место в группе, а «Шахтер» с двумя — четвертое. И при этом и те, и другие боролись не то, что за Лигу Европы, а за продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

И начали активнее эту игру именно «горняки», довольно быстро забив два гола. На 14-й минуте счет открыл Исмаили, а спустя минуту Тайсон удвоил преимущество своей команды.

Впрочем, радовались гости не долго, ведь еще до перерыва немцы сумели сравнять счет. На 17-й минуте Крамарич один гол отквитал, а за пять минут до перерыва Цубер выровнял ситуацию на поле.

Во второй половине встречи активнее были хозяева поля, создали достаточно голевых моментов у ворот Пятова, но им фатально не везло. А когда на 60-й минуте матча за второй «горчичник» с поля был удален Солои, казалось, что подопечные Паулу Фонсеки перейдут в активное наступление и сумеют таки дожать соперника. Но, даже несмотря на потерю, немцы продолжали действовать активнее гостей и создавали моменты у их ворот.

При этом моменты были убойнейшие. Сначала Цубер на 69-й минуте «выстрелил» в перекладину, а спустя десять минут сразу два великолепных шанса имели Нельсон и Шульц, но они умудрились свои моменты запороть.

Лишь после этого «горняки» проснулись и начали создавать уже опасность у ворот хозяев поля. Мог забивать Тайсон, но с его ударом «справилась» штанга, а с добиванием Исмаили разобрался Бауманн. А на последних минутах обязан был забивтаь Майкон, но и его удар приняла на себя штанга. И все же уже в компенсированное арбитром время «горняки» таки вырвали победу благодаря точному удару Тайсона — победа «Шахтера» 3:2.

В параллельном матче этой группы «Лион» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. «Манчестер Сити» — 5 игр / 10 очков;

2. «Лион» — 5 / 7;

3. «Шахтер» — 5 / 5;

4. «Хоффенхайм» — 5 / 3.

Теперь для того, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, «Шахтеру» необходимо дома обыгрывать «Лион».

Ранее «Фраза» сообщала, что в четвертом туре «Шахтер» потерпел унизительное поражение в Манчестере, проиграв «Ман Сити» со счетом 0:6.