Как оказалось, Порошенко звонил Путину сразу после «исчерпания» конфликта в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко пытался дозвониться до президента РФ Владимира Путина после «силового» инцидента в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», глава украинского государства хотел обсудить освобождение захваченных военно-морскими силами РФ украинских моряков.

Как передает УНН, в ночь на 26 ноября Петр Порошенко «заказал» звонок в Кремль, чтобы поговорить с президентом России, но ответа не последовало. В связи с этим, президент Украины был вынужден «обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей».

Как писала «Фраза», российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.

Позднее стало известно, что президент Петр Порошенко и СНБО поддержали введение военного положения в связи с конфликтом в Керченском проливе.