Украинцам решили поднять тариф на отопление. Да так, чтоб мало никому не показалось

Национальная комиссия, осуществляющеая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила повысить тариф на тепло для украинских потребителей. Как выяснили журналисты «Фразы», главная причина подорожания теплоэнергии ‒ увеличение тарифов на газ.

Как передает УНИАН, специалисты НКРЭКУ произвели предварительные расчеты, согласно которым тариф на централизованное отопление для нужд населения увеличится в среднем на 17,1%.

Согласно сообщению НКРЭКУ, в связи с подорожанием природного газа, «средняя» плата за отопление двухкомнатной квартиры в Украине увеличится с 975 до 1136 гривен (т.е.на 161 гривну).

Как писала «Фраза», стало известно, в каких городах уже в ближайшее время существенно вырастут тарифы на тепло.

Ранее киевлянам сообщили новые тарифы на отопление.