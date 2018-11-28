В Украине уже обвиняют «в трусости» захваченных в плен украинских моряков

Захваченные в плен в Черном море украинские моряки на допросе вели себя «не достаточно достойным» образом. Как выяснили журналисты «Фразы», известному украинскому волонтеру не понравилось, что граждане Украины слишком быстро «покололись».

Как пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Касьянов, украинских пленных «даже не били», а они сразу же «покаялись» и рассказали, что во всем «виновата Украина».

По мнению украинского патриота, в этом и состоит «трагедия Украины» ‒ в никчемности «стоимости собственной страны, независимости, свободы, чести, гордости, обыкновенного человеческого достоинства».

По словам Юрия Касьянова, украинская власть довела общество до такого состояния, что «мы покорно сдаемся», когда «враги в нас треляют и берут на абордаж».

«Потому что умирать не за что», ‒ резюмирует свой эмоциональный пост украинский волонтер.

Как писала «Фраза», на захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ.

Ранее сообщалось, что в Симферополе начался суд над плененными украинскими моряками. Один из них Новый год уже точно встретит в тюрьме.