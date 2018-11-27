Под Киевом встретят зиму по древним традициям

1 и 2 декабря Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает взрослых и детей совершить путешествие во времени на тысячу лет назад и приобщиться к древним славянским забавам. Как выяснили журналисты «Фразы», в первые выходные зимы в Княжестве Киевская Русь пройдет шоу-программа «Зима постучалась в ворота».

Войдя в ворота Древнего Киева, гости окажутся в настоящем средневековом городе. Здесь они смогут пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров деревянного зодчества Киевской Руси, прочесть указательные знаки на древнеславянском языке, познакомиться с древними горожанами: князем и княгиней, боярами, богатырями и ремесленниками, узнать больше о жизни наших предков и от души повеселиться. Ведь это не пыльный музей, а живой средневековый город, где каждый найдет занятие по душе.

Здесь можно воочию увидеть, как выглядел наш город Киев во времена рассвета Киевской Руси. В Княжестве гостей ожидают такие шедевры средневековой архитектуры V-ХIII веков, как: монументальный деревянный оборонный комплекс «Заборола», Михайловские ворота (высотой 21 метр), первый христианский храм Киева после крещения Руси — деревянная Васильевская церковь Х века, а также усадьбы киевлян, княжеские трибуны и средневековую конюшню, Терем Ярослава Мудрого и Ярославы ворота. Также посетителей будут ждать музеи и экспозиции на территории.

Древний Киев богат на чудеса. Одно из них — это живая коллекция лошадей уникальных исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Гости смогут узнать о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности обладали представителями той или иной породы. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом в экипаже или в санях. Сейчас, c наступлением зимы, лошади возвращаются из своих гастрольных путешествий в Древний Киев. Поэтому в эти дни можно будет увидеть эту «живую коллекцию» в полном составе.

Жители Древнего Киева подготовили много веселых и интересных развлечений для своих гостей. Это и живой вокал, и конно-трюковые выступления, и театрализованные постановки на древнеславянскую тематику. Посетители Княжества смогут не только наблюдать за представлением на большом ристалище, но и самим принять участие в играх и конкурсах, древнеславянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Согреться и восстановить силы гости смогут в Княжеской корчме, отведав вкуснейших средневековых напитков и блюд, приготовленных на открытом огне. В Княжеской костюмерной можно облачиться в костюмы и доспехи времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье», затем заглянуть на ярмарку мастеров и присмотреть сувенир на память.

Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А детей порадует яркий веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

А тот, кто захочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, сможет остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 17:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com