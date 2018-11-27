Стало известно, как будет работать «Укрзализныця» в условиях военного времени

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ввел дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны подконтрольных объектов. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе ведомства, соответствующее поручение он озвучил в ходе расширенного совещания с участием руководителей «Укрзализныци», «Укравтодора», морских портов и «Украэроруха».

В частности, он поручил усилить охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры, а также объявил о введении особого режима работы железнодорожного транспорта. «Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины», — объяснил Омелян, подчеркнув, что приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования.

Для этих ценей министр поручил Государственному секретарю Министерства Андрею Галущаку создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями.

Глава ведомства также заявил, что имеет намерение внедрить участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне «по швейцарскому образцу». «У каждого наготове должен быть „тревожный рюкзак“ с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага», — заключил Омелян.

Отметим, что на совещание чиновник едва ли не впервые пришел не в гражданской одежде, а в военном камуфляже.

Как сообщала «Фраза», вечером в понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Это произошло на фоне захвата российскими оккупантами в Черном море украинских кораблей.