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Главные новости за 27 ноября 2018 года

Главные новости за 27 ноября 2018 года

Военное положение в Украине: появилась карта. В десяти областях Украины вводится военное положение. Оно будет действовать до 27 декабря.

Трамп резко прокомментировал конфликт в Керченском проливе. Президент США Дональд Трамп прокомментировал вспыхнувший между Россией и Украиной конфликт в Керченском проливе. Американский лидер резко осудил сложившуюся ситуацию.

После введения военного положения доллар продают уже по тридцать гривен. В Украине после вечернего голосования Верховной Рады о введении военного положения существенно просел курс гривны. Официально ослабил украинскую валюту НБУ.

Стало известно, в каких городах уже в ближайшее время существенно вырастут тарифы на тепло. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9% — 19,8%.

Карпаты основательно занесло снегом. Карпаты заносит снегом. На Закарпатье уже навалило до десяти сантиметров снега, а сугробы в горах на Буковине достигают уже одного метра. Также в горах Прикарпатья уже навалило более пятнадцати сантиметров снега.

Очередной марсоход NASA достиг поверхности красной планеты, чтобы выполнить весьма необычное задание. Космический аппарат NASA InSight, разработанный для погружения под поверхность Марса, успешно приземлился на красной планете. Запущенный с воздушной базы Ванденберг в Калифорнии 5 мая, вошел в разреженную марсианскую атмосферу, повернувшись к планете термозащитным экраном, а затем замедлился, выпустив парашюты.

Тэги: общество, Россия, Марс, политика, Дональд Трамп, военное положение, новости Украины

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