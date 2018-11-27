В Симферополе судят украинских моряков. Один из них Новый год уже точно встретит в тюрьме

Всех захваченных российскими оккупантами в районе Керченского пролива украинских моряков разделили на три группы для того, чтобы судить. Как выяснили журналисты «Фразы», избирать меру пресечения первой группе будут уже сегодня.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на адвокат а украинцев Эдема Семедляева, вторую группу будут судить завтра. Оба суда пройдут в Симферополе. «Третью — раненых моряков — в Керчи, но когда, не ясно пока», — рассказал юрист.

На данный момент, как сообщает «Крым.Реалии», заседание Киевского районного суда оккупированного Симферополя уже началось. Судебные заседания проходят в трех залах. Попасть на слушание можно только по спискам, которые были сформированы для российских СМИ.

Правозащитников, которые специально приехали для этого в Симферополь, в здание не пустили.

Отметим, что к зданию также пришли крымскотатарские активисты, который поддерживают украинских моряков, и представители СМИ.

Трансляцию из-под суда опубликовал на своей странице в Facebook журналист Заир Смедляев.

По словам правозащитника Ризы Асанова, многие адвокаты по назначению отказываются входить в дело украинских моряков, «потому что они должны быть либо на стороне закона, либо отработать то, что скажут сверху».

Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, Киевский районный суд Симферополя уже избрал первую меру пресечения и арестовал на два месяца до 25 января 2019 года члена экипажа буксира «Яны Капу» Виктора Варемеза. «Очевидно, такая же мера пресечения будет избрана и для остальных украинских моряков», — добавил Наумлюк.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

Вскоре глава государства поддержал это решение, как и профильный комитет Верховной Рады.

Вечером 26 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положенияв некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.