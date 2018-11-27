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С 1 января украинцы будут «по-новому» платить за электричество

С 1 января украинцы будут «по-новому» платить за электричество

Уже с 1 января следующего года для украинцев сменят правила оплаты за электричество. Как выяснили журналисты «Фразы», платить за услугу граждане нашей страны будут «по-новому».

Как сообщает НКРЭКУ, теперь украинцам придется заключать договоры на поставки и на распределение электроэнергии.

Отмечается, что данная «модель системы договорных отношений на розничном рынке электроэнергии и порядок заключения договоров определены «Правилами розничного рынка электроэнергии», которые были ранее, 14 марта, утверждены постановлением НКРЭКУ.

Теперь, как говорил регулятор, человек заключает два договора.

Сначала – на предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения. После этого – на поставки электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставки электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).

Сообщается, что изменения «преимущественно касаются технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения». Также документ предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции.

Как писала «Фраза», украинцев предупредили о существенном подорожании электричества.

Ранее американцы научились получать электричество из шампиньонов.

Тэги: общество, тарифы, электричество, новости Украины

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