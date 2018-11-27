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В Сети появилось первое фото поврежденного россиянами украинского катера

В Сети появилось первое фото поврежденного россиянами украинского катера

Председатель Служба безопасности Украины Василий Грицак подтвердил наличие на борту захваченных российскими оккупантами кораблей ВМС Украины его сотрудников. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, как сообщается, два офицера украинской контрразведки выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС Украины в соответствии с законодательством.

При этом в спецслужбе сообщают, что по подтвержденной оперативной информации, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

Утверждается, что СБУ принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращение их в свои семьи.

Между тем, «Украинский милитарный портал» на своей странице в Twitter опубликовал фотографию малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск», на котором можно видеть дыру от снаряда. По мнению экспертов, такое отверстие мог пробить 30-мм снаряд, выпущенный из артиллерийской установки АК-630, установленной на пограничном катере россиян «Изумруд».

Отметим, о нахождении на кораблях сотрудников СБУ ранее сообщила российская Федеральная служба безопасности. В частности, утверждается, что на катере «Никополь» находился оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

Вскоре глава государства поддержал это решение, как и профильный комитет Верховной Рады.

Вечером 26 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Тэги: Россия, СБУ, Василий Грицак, Керчь, контрразведка, оккупация, агрессия, новости Украины

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