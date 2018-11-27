Соцсети уличили депутата в выступлении с трибуны пьяным. Другого попросил «не матюкаться» сам президент

Народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Андрей Иванчук якобы выступил с парламентской трибуны в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили журналисты «Фразы», видео с таким утверждением опубликовано на сообщества «Я підтримую НАБУ» в Facebook.

На нем депутат Иванчук высказывает восхищение своими коллегами, которые провели бессонную ночь в парламенте 23 ноября, пытаясь принять Государственный бюджет на будущий год. «И когда говорят, что украинский парламент что-то не выполняет требования украинского народа, то я хочу обратить внимание украинцев — посмотрите на этих народных депутатов, это самые яркие представители украинского народа», — заявил депутат, пребывая в приподнятом настроении.

Отметим, что в комментариях далеко не все подписчики согласились с тем, что Иванчук был не трезв. Некоторые украинцы возмутились необъективностью подачи информации и указали на то, что состояние человека не стоит определять на основании одного лишь видео. Некоторые также увидели иронию в словах парламентария.

При этом, как утверждает «Обозреватель», такая манера речи может быть обычной для Иванчука.

Между тем, еще один инцидент произошел в ходе внеочередного заседания Верховной Рады 26 ноября, на котором депутаты рассматривали вопрос введения в Украине чрезвычайного положения, когда в ходе общения с депутатами президент Украины Петр Порошенко возмутился ненормативной лексике одного из них.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», когда президент заявил, что «4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю», внефракционный народный депутат Виталий Куприй выкрикнул с места: «Инвестирует в Россию!». На что президент прервался и попросил его помолчать.

После этого между Куприем и депутатами рядом с ним возникла словесная перепалка о местонахождении депутатов в зале, в ходе которой он, в частности произнес: «Давай я сяду там, где я хочу» и нецензурно выругался. В этот момент Порошенко вновь прервался и и попросил «не матюкаться в парламенте».

Видео с заседания опубликовал на своей странице в Facebook сами Куприй (описанный фрагмент начинается на 15-й минуте).

Как сообщала «Фраза», 23 ноября 2018 года в 6 часов утра народные депутаты Украины приняли государственный бюджет Украины на 2019 год, проведя в Верховной Раде всю ночь.

Вечером в понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады поддержала предложение Совета национальной безпасности и обороны и президента Украины и проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Это произошло на фоне захвата российскими оккупантами в Черном море украинских кораблей.