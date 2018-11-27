В поезде Херсон-Запорожье едва не угорели дети

На железнодорожном вокзале в Запорожье было зафиксировано массовое отравление детей «продуктами горения» из-за неисправности поезда. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось на станции «Запорожье-1».

Как передает «Интерфакс-Украина», отравление произошло около 5-20 утра в понедельник, 26 ноября.

Всего пострадали тринадцать детей, которые ехали из Херсона в Запорожье.

Маленькие пассажиры жаловались на затрудненное дыхание, першение в горле, а также головную боль. Двоих детей пришлось госпитализировать – им поставлен диагноз «отравление продуктами горения».

Медики говорят, что причиной ЧП стала проблема с системой отопления вагона.

Как писала «Фраза», в Запорожской области от дыма в пожаре задохнулись дети.

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