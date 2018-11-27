Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли и унизил мигрантов

Президент США Дональд Трамп вновь отметился парой странных заявлений. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер вспомнил молодость.

Как пишут американские СМИ, выступая перед журналистами в городе Тьюпело (штат Миссисипи), он сказал, что в молодости был похож на Элвиса Пресли.

Дональд Трамп заявил: «Когда я был молодым, мне говорили, что я напоминаю Элвиса, если не считать светлые волосы. Представляете? Я всегда считал, что это хороший комплимент».

После этого американский президент развил тему и унизил мигрантов.

Он заявил: «Элвис Пресли создал новый музыкальный стиль в 1950-х, новое кино в 1960-х и произвел революцию в живых выступлениях в 1970-х. Король, именно так мы называем его до сих пор, Король. Но что мигранты дадут США? Нового Элвиса Пресли они тут не создадут».

Как писала «Фраза», американская журналистка жестко прошлась по Трампу в прямом эфире CNN.

Ранее сотни мигрантов попытались прорвать границу между Мексикой и США – против них применили газ.