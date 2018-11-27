Стало известно, в каких городах уже в ближайшее время существенно вырастут тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9% — 19,8%. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с повышением цены на газ, одобренным Кабинетом министров Украины с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на повестку дня заседания НКРЭКУ, которое должно состояться сегодня, 27 ноября, новые тарифы в рамках указанного выше диапазона намечено утвердить для КП «Винницагортеплоэнерго», КП «Гортепловодоэнерго» (Каменец-Подольский), ООО «Ровнотеплоэнерго», ГКП «Хмельницктеплокоммунэнерго», КПТС «Черкассытеплокоммунэнерго» и ЧАО «Черкасское химволокно».

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% — 17,7%, других категорий — на 11,5-17,5% (кроме «Черкасского химволокна», где намечен их рост на 6,3-6,4%).

Согласно проекту постановления также существенно вырастет тариф для религиозных организаций — от 63,5% до 91,6%.

Как сообщала «Фраза», 19 октября 2018 года на внеочередном заседании Кабинета министров Украины была утверждена новая цена на газ для населения с 1 ноября. В правительстве объяснили, что это связано с безответственной политикой предыдущих правительств, из-за которой Украина теперь вынуждена выполнять требования МВФ и заниматься уменьшением долговой нагрузки.