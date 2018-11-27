После введения военного положения доллар продают уже по тридцать гривен

В Украине после вечернего голосования Верховной Рады о введении военного положения существенно просел курс гривны. Как выяснили журналисты «Фразы», официально ослабил украинскую валюту НБУ.

Во вторник, 27 ноября, НБУ снизил официальный курс сразу на десять копеек до 27,8984 гривен за доллар. Евро подорожал сразу на пятнадцать копеек до 31,7010 гривен.

Тем временем, курс доллара растет в банках: американскую валюту в Киеве в среднем покупают по 28,1 гривне, а продают по 28,9 гривен. Евро покупают по 31,7 гривны, а продают по 32,8 гривны. Хотя в наличии валюты зачастую нет.

Еще выше курс в обменных пунктах: доллар тут в среднем покупают по 28,6 гривен, а предлагают уже чуть дороже 30 гривен. Евро покупают по 32,6 гривны, а продают по 33,8 гривен.

Как писала «Фраза», накануне курс гривны просел на фоне ожидания введения военного положения в Украине.

Военное положение в Украине: появилась карта.

Сообщалось, что пока гривна падает и доллар растет, в НБУ переживают за пустые банкоматы.