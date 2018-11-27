На фоне введения военного положения неизвестный бросил дымовую шашку в ТРЦ, который связывают с другом Путина

Вечером 26 ноября в киевском торговом центре Ocean Plaza произошло задымление, в результате чего спасатели были вынуждены эвакуировать посетителей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, инцидент произошел около 17 часов. Неизвестное лицо бросило в помещении торгово-развлекательного центра Ocean Plaza дымовую шашку, что привело к сильному задымлению и срабатыванию пожарной сигнализации.

При этом в ГСЧС подчеркивают, что пожара не было, никто в результате происшествия не пострадал.

Как сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, спасатели провели эвакуацию посетителей. Однако на опубликованном видео можно видеть толпы народа, которые продолжают оставаться в помещении несмотря на задымление. Паники нет.

Сообщество dtp.kiev.ua в Facebook также публикует кадры с места происшествия и при этом утверждает, что «неизвестные забросали ТРЦ дымовыми шашками».

Какой-либо официальной информации о том, кто и для чего устроил задымление в торговом центре, до сих пор не поступало. Однако известно, что Ocean Plaza является предметом протестов со стороны националистических сил, которые утверждают, что он принадлежит российскому олигарху и близкому соратнику президента РФ Владимира Путина Аркадию Ротенбергу.

Отметим, что Согласно данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц Министерства юстиции Украины, конечными бенефициарами российской компании «ТПС Недвижимость», которой принадлежит ТРЦ Ocean Plaza являются три гражданина Швейцарии — Валлабх Андреа Ришааль, Валлабх Джейпракаш и Валлабх Сюзанна, а также дочь Аркадия Ротенберга Лилия. Сам миллиардер вышел из числа совладельцев этой компании осенью 2014 года, вскоре после того как попал под санкции США и Евросоюза.

Как сообщали СМИ, летом 2018 года стало известно о желании компании «ТПС Недвижимость» продать ТРЦ. Однако чем закончилась эта история, неизвестно.

Как сообщала «Фраза», вечером в понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Это произошло на фоне захвата российскими оккупантами в Черном море украинских кораблей.