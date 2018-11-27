Суд жестоко наказал бывшего украинского посла в США за пьяное вождение

В Киеве Оболонский районный суд оштрафовал бывшего посла Украины в США Александра Моцика за пьяное вождение. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь дипломату придется заплатить десять тысяч гривен, кроме этого он на год лишен права управлять автомобилем.

Об этом говорится в сообщении суда.

Инцидент с Александром Моциком произошел еще 25 августа, когда его поймали пьяным за рулем автомобиля Ford Kuga – он нарушил ПДД. Он отказался пройти тест на алкоголь на месте инцидента. На него был составлен административный протокол.

Отметим, что 63-летний Александр Моцик работает в структурах МИД с 1981 года. Послом в США он был в 2010-2015 годах. До этого он работал послом в Польше и Турции.

Как писала «Фраза», на Троещине пьяный отморозок устроил поножовщину на троллейбусной остановке.

Ранее на Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать.