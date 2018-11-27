Из-за снегопада в Киеве произошло более сотни ДТП

В понедельник, 26 ноября, в Киеве вновь повалил снег. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за половину дня, до 17-00, в столице произошло 113 ДТП.

Об этом сообщает полиция Киева.

К вечеру снег стих.

Впрочем, как обещают синоптики, снег в столице прекратился как минимум до конца недели – вместо осадков ожидается похолодание.

Как писала «Фраза», в прошлый раз из-за снегопада произошло почти три сотни ДТП за полдня: снег в Киеве не помешал разве что ремонтировать дороги.

Сообщалось, что из-за резкого похолодания в Киеве уже госпитализируют людей.