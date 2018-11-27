Военное положение в Украине: появилась карта

С утра среды, 28 ноября, в десяти областях Украины вводится военное положение. Как выяснили журналисты «Фразы», оно будет действовать до 27 декабря.

Телеканал «112 Украина» уже публикует карту: где будет действовать военное положение в нашей стране.

Как известно, оно вводится в областях, расположенных вдоль российской и приднестровской границы, а также возле побережья Черного и Азовского морей.

Таким образом, в список попали: Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Черниговская области.

Ранее введение военного положения поддержала Верховная Рада, проголосовав за закон № 9338.

Как писала «Фраза», Верховная Рада отказалась вводить военное положение на всей территории Украины.

Также Александр Турчинов приказал готовиться к мобилизации.