Верховная Рада отказалась вводить военное положение на всей территории Украины

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», «счастливчиками» стали те области, которые прямо или «опосредованно» граничат с РФ.

Как передает «Новое время», 276 народных избранников проголосовали за введение военного положения в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Отмечается, что парламентарии приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении действия военного положения до 30 суток и ограничением территории. Изначально же планировалось введение режима военного положения сроком на 60 суток и на всей территории Украины.

Как писала «Фраза», Порошенко назвал регионы, где будет введено полное военное положение, ‒ СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Украины предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы.