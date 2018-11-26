Печатный двор Федорова выпустил книгу «Сказы вечернего мегаполиса»

Издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило книгу Владимира Бучинского «Сказы вечернего мегаполиса». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии [email protected]

В этот сборник кроме повести, вошли новеллы и миниатюры, написанные как давно, несколько лет назад, так и свежеиспечённые.

Жанр книги трудно определяем. В некоторых издательствах и на лит-порталах существует незамысловатый вариант: «Просто о жизни». При отсутствии чёткой направленности в детективно-фантастическую сторону, что было присуще первым книжкам автора, (хотя некоторые элементы авантюризма и мифотворчества присутствуют и здесь), такое определение жанра весьма устраивает.