Пока гривна падает и доллар растет, в НБУ переживают за пустые банкоматы

В Национальном банке Украины готовы «во всеоружии» встретить возможную панику среди населения из-за введения военного положения. Как выяснили журналисты «Фразы», вероятное увеличение спроса на «наличку» будут «гасить» наполнением банкоматов наличными деньгами.

Как передает «Олигарх», члены правления НБУ во главе Яковом Смолием провели встречу с руководителями 40 крупнейших банков Украины.

Сообщается, что встреча была посвящена подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения. В частности, представители регулятора попросили банкиров обеспечить бесперебойное наполнение банкоматов наличными деньгами. Кроме того, в случае необходимости, НБУ готов поддержать рефинансированием те банки, которые будут в этом нуждаться.

В свою очередь, «тревожные» ожидания от введения военного положения в Украине не лучшим образом сказались на курсе гривны по отношению к иностранным валютам. Так, по сравнению с курсом, установленным в пятницу, 23 ноября, в понедельник украинская национальная валюта «просела» сразу на 10 копеек ‒ до 27,90 гривен за 1 доллар США и на 15 копеек ‒ до 31,70 гривны за 1 Евро.

Как писала «Фраза», президент подписал Указ о введении в Украине военного положения.

Ранее сообщалось, что курс гривны просел на фоне ожидания введения военного положения в Украине.