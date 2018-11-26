В 2019 году под Киевом пройдет Чемпионат мира по средневековому бою IMCF World Championship 2019

С 16 по 19 мая 2019 года в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь (Киевская обл., с. Копачов) пройдет грандиозное спортивное событие мирового масштаба — Чемпионат мира по средневековому бою IMCF World Championship 2019. Как выяснили журналисты «Фразы», более 1000 бойцов из более 40 стран мира встретятся на ристалище, чтобы в ожесточенных поединках завоевать титул чемпионов мира.

Ожидаемое количество гостей мероприятия — более 40 000 человек.

Впервые за всю историю средневекового боя Чемпионат мира пройдет в Украине, а местом проведения был выбран «Парк Киевская Русь».

Организатором мероприятия выступает Международная федерация средневекового боя (International Medieval Combat Federation — IMCF), соорганизатором — ОО «Всеукраинская федерация средневекового боя». Чемпионат пройдет в рамках Фестиваля средневекового боя, при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, управления туризма и промоций КГГА. Это, без преувеличения, самое масштабное спортивное мероприятие 2019 года в Украине, которое, к тому же, определит, оставит ли за собой Сборная Украины титул золотого и серебряного чемпиона мира.

В течение четырех дней, с четверга по воскресенье, спортсмены будут располагаться в средневековом палаточном городке и соревноваться в различных дисциплинах. Можно будет увидеть одиночные и групповые поединки как среди мужчин, так и среди женщин. Это будут не постановочные, а настоящие, полноконтактные бои. Спортсмены наденут тяжелые рыцарские доспехи, которые, как и оружие, сделаны по историческим образцам, и покажут свою доблесть в настоящих средневековых баталиях.

Торжественное чествование участников и гостей Чемпионата состоится в субботу, 18 мая. А в воскресенье 19 мая состоится интригующих часть фестиваля — награждение победителей.

В перерывах между боями будет проходить развлекательная программа, конные выступления, флэш-мобы и мастер-классы по средневековым танцам, розыгрыш чаши подарков. Вечером гости будут в восторге от ярких выстрелов из требушета горящими ядрами, а в субботу — еще и феерическим фаер-шоу. А после — гостей пригласят на Лесное озеро на музыкально-развлекательную программу, которая продлится допоздна.

Фестиваль средневекового боя — это не только зрелищные бои, но и возможность оказаться в средневековом городе, в Древнем Киеве, и почувствовать себя настоящим жителем средневековья. Можно будет отведать вкусных блюд, приготовленных на открытом огне, проехаться на породистых лошадях верхом и в экипажах, пострелять из лука и аркбалисты, отчеканить древнекиевскую монету, облачиться в исторические костюмы, посетить различные мастер-классы и ярмарку мастеров. Посетителей ждут музеи и экспозиции, канатный спуск «Полетайло» и скоростная горка «Змей Горыныч», детский веревочный куб-лабиринт «Мышеловка», а также живописное Лесное озеро. Для тех, кто захочет продолжить свой отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег.

Напомним, что Украина стала первой страной в мире, которой удалось достичь официального признания средневекового боя как вида спорта. По ходатайству Всеукраинской федерации средневекового боя Приказом № 4711 от 23.12.2016 Министерство молодежи и спорта Украины внесло средневековый бой в Реестр признанных видов спорта.

Средневековый бой ежегодно набирает невероятную популярность. Туристы съезжаются со всех уголков мира, чтобы поболеть за сборную своей страны. В 2019 году украинцы смогут поддержать наших спортсменов, не выезжая за пределы страны.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в селе Копачов Обуховского района Киевской области. GPS-координаты: 50 ° 8 ’44.31 «, + 30 ° 28′ 26.90». Подробная информация на сайте: www.parkkyivrus.com.