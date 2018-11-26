Порошенко назвал регионы, где будет введено полное военное положение, ‒ СМИ

С военным положением в Украине оказалось «не все так просто». Как выяснили журналисты «Фразы», в отдельных регионах нашей страны будет введено «полноценное» военное положение.

Как сообщает издание «Вести» со ссылкой на источники в Верховной Раде Украины, президент Петр Порошенко согласился на введение полного военного положения в некоторых областях.

В частности, в Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской областях и в АР Крым будет введено не частичное, а полное военное положение в соответствии с Законом Украины «О введении военного положения в Украине».

Как писала «Фраза», президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко и СНБО поддержали введение военного положения.