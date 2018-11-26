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Стало известно, почему Порошенко «сбежал» из Верховной Рады

Стало известно, почему Порошенко «сбежал» из Верховной Рады

Президент Украины Петр Порошенко отменил свое выступление в Верховной Раде «по случаю» введения военного положения в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства решил ограничиться видеообращением.

Как передает «УП», президент Украины целый час ждал своего выступления в парламенте, однако из-за блокирования трибуны ему это сделать не удалось. В результате, Петр Порошенко записал видеообращение.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила, что «рядовым» депутатам так и не не удалось пообщаться с президентом. По ее словам, Петр Порошенко «был в кабинете Парубия. Там были Геращенко Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал».

Как писала «Фраза», Порошенко предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы.

Ранее сообщалось, Украина оказалась на пороге введения военного положения.

Тэги: Верховная Рада Украины, конфликт, политика, выступление, обращение, обращение к народу, Азовское море, военное положение, Порошенко, новости Украины

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