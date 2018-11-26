Главные новости за 26 ноября 2018 года

Президент подписал Указ о введении в Украине военного положения. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Текст указа опубликован на официальном сайте. Теперь он должен быть утвержден Верховной Радой.

Порошенко предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы. В своем новом обращении президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране не на шестьдесят дней, а на тридцать. При этом он гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года. В частности, Петр Порошенко заявил, что предлагает ввести военное положение с 28 ноября на тридцать дней.

Турчинов приказал готовиться к мобилизации. В Украине пройдет мобилизация. Об этом приказал глава СНБО Александр Турчинов. По его словам, СНБО дал поручение Министерству обороны и Генштабу ВСУ «предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов».

Курс гривны просел на фоне ожидания введения военного положения в Украине. В понедельник, 26 ноября, курс украинской гривны существенно просел. Случилось это на фоне ожидания введения военного положения в стране. Сегодня в 16-00 для введения военного положения в Украине должна собраться Верховная Рада. Торги на межбанке начались с утра с обвала национальной валюты до 27,89-27,95 гривен за доллар.

Появилось видео захваченных Россией украинских кораблей в Керчи. Захваченные украинские корабли доставили в оккупированную Керчь. В Сети появилось видео, на котором можно видеть малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск», рейдовый буксир «Яны Капу» и катер «Никополь».

Стали известны имена некоторых украинских моряков, захваченных Россией. Появилась информация о раненых украинских военных моряках, которых захватила Россия в Керченском проливе. В частности, как утверждается, ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе), и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 года в Одессе).

Ночью в Киеве сожгли автомобиль российского посольства. В ночь на понедельник, 26 ноября, в Киеве в переулке Ярослава Хомова недалеко от посольства РФ в Украине сожгли автомобиль Volkswagen Jetta. Машина принадлежала российским дипломатам. Не исключено, что поджог авто стал «ответом» на агрессивные действия России в Керченском проливе накануне. Инцидент случился около двух часов ночи. Через полчаса авто потушили. Свидетелей поджога не нашлось.

В Украину вернулись снегопады — ожидаются неслабые морозы. В понедельник, 26 ноября, в Украину вернулись снегопады. Осадки наблюдаются по всей стране, в том числе и в столице, которую заносит с самого утра. По прогнозам Гидрометцентра, снег в Украине будет идти как минимум два дня. По стране днем будет 0-2, на западе воздух прогреется до 5-7 градусов, а на юге до 7-11.

Сотни мигрантов попытались прорвать границу между Мексикой и США — против них применили газ. В мексиканском городе Тихуану около пяти сотен мигрантов из Центральной Америки, прибывшие сюда караваном, попытались прорвать границу с США. Против них применили резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают правозащитники, жертвой столкновений с американскими пограничниками стала маленькая девочка. Среди мигрантов было много женщин и детей, однако с ними не церемонились.

Скончался легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи. Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни. Среди самых известных работ мастера — фильмы «Конформист» (1970), «Последнее танго в Париже» (1972), «Ускользающая красота» (1996) и «Мечтатели» (2003).

У берегов Новой Зеландии произошло массовое самоубийство дельфинов (видео 18+). У берегов Новой Зеландии произошло массовое самоубийство дельфинов. Возле острова Стюарт погибли 145 животных. Как сообщают местные СМИ, гибель дельфинов была зафиксирована вечером субботы. Отмечается, что сразу две стаи дельфинов выбросились на берег в заливе Мейсон.

Илон Маск прикинул свои шансы слетать на Марс. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прикинул свои шансы слетать на Марс. Уже появился фрагмент интервью Илона Маска, в котором он оценивает свои шансы полететь на Марс в 70%.

Китайский ученый сумел впервые в истории изменить ДНК будущих детей. Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что впервые сумел изменить ДНК. Сделал он это с человеческими эмбрионами. Китайский ученый во время репродуктивного лечения сумел изменить эмбрионы семи пар.