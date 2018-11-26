Туск на встрече с Яценюком: Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить любые дальнейшие провокации

Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить любые дальнейшие провокации. Об этом на встрече с экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

Как сообщает телеканал «112 Украины», о результатах встречи Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

«Только что завершилась наша встреча с Дональдом Туском. Президент Европейского совета четко и недвусмысленно заявил, что осуждает применение Россией силы в Азовском море. Россия должна немедленно освободить украинских моряков и прекратить любые дальнейшие провокации. Европа едина в поддержке Украины», - написал Яценюк.