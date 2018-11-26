Турчинов приказал готовиться к мобилизации

В Украине пройдет мобилизация. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом приказал глава СНБО Александр Турчинов.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по его словам, СНБО дал поручение Министерству обороны и Генштабу ВСУ «предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов».

Отмечается, об этом говорится в решении СНБО от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине». Их своим указом ввел президент Петр Порошенко.

Сообщается: «Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди».

Также сообщается, что «Генеральному штабу ВСУ поручается безотлагательно подать президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил и других воинских формирований», Отмечается, что «Генштаб должен безотлагательно предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах».

Отмечается, что также СНБО поручил Генштабу внести на рассмотрение предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

Как писала «Фраза», стали известны некоторые детали захвата украинских кораблей Россией.

Ранее Петр Порошенко подписал Указ о введении в Украине военного положения.