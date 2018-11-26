Курс гривны просел на фоне ожидания введения военного положения в Украине

В понедельник, 26 ноября, курс украинской гривны существенно просел. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это на фоне ожидания введения военного положения в стране.

Сегодня в 16-00 для введения военного положения в Украине должна собраться Верховная Рада.

Торги на межбанке начались с утра с обвала национальной валюты до 27,89-27,95 гривен за доллар.

Также, как убедился наш корреспондент, существенно подорожал доллар в обменных пунктах Киева. Если утром доллар продавали по 28,1, а покупали по 27,75 гривен, то к обеду курс подскочил до 28,5 и 28,1 гривен соответственно.

Как писала «Фраза», националисты пришли к Порошенко требовать введения военного положения.

Ранее Порошенко и СНБО поддержали введение военного положения – слово за Радой.

Напомним, что в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь. Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.