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Стали известны имена некоторых украинских моряков, захваченных Россией

Стали известны имена некоторых украинских моряков, захваченных Россией

Появилась информация о раненых украинских военных моряках, которых захватила Россия в Керченском проливе. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие данные опубликовало «Федеральное агентство новостей».

В частности, как утверждается, ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе), и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 года в Одессе).

Как сообщает «Украинская правда», вFacеbook зарегистрированы профили людей с именами Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. Оба указывают, что живут в Одессе, публикуют фото в военной форме и на фоне военных кораблей. Артеменко также пишет, что работает в Военно-морских силах Украины.

Информации о других украинских военных пока нет.

В то же время, как сообщает «Новое Время», журналисты российского издания Говорит Москва связались с мачехой Эйдера, которая не смогла подтвердить информацию и его задержании. «Я от вас сейчас слышу впервые эту информацию. Я не особо доверяю этой информации. Я, конечно, знаю Андрея. Это мой пасынок», — сказала женщина.

Как сообщил постоянный представитель президента Украины Борис Бабин в эфире телеканала «112 Украина», троим из шести украинских моряков, раненых во время захвата Россией украинских военных судов, сделали операции, у них осколочные ранения. «Из других источников нам известно, что были проведены операции в отношении этих трех лиц, которые упоминаются или других трех лиц, которые возможны, что состояние стабильно, но там все непросто — ранения осколочные. Это уже определяет уровень применения оружия государством-агрессором», — заявил Бабин.

Он добавил, что, насколько известно, нескольких украинских моряков перевезли в Москву.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.

Тэги: Россия, политика, Азовское море, Керчь, Черное море, агрессия, новости Украины

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