Националисты пришли к Порошенко требовать введения военного положения

Несколько сотен представителей «Национального корпуса» и «Национальных дружин» пришли под Администрацию Президента с требованиями ввести военное положение, но не переносить выборы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице «Нацкорпуса» в Facebook.

«Наши требования: 1. Решительные действия руководства государства в ответ на агрессию РФ. 2. Расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 3. Военное положение без отмены или переноса даты выборов», — пишут националисты, заявив о мобилизации добровольцев для формирования отрядов обороны Украины.

Как сообщает «Украинская правда», после небольшого выступления под АП, националисты двинулись к Верховной Раде.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.